Все райцентры​ Актюбинской области газифицируют до конца года

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в настоящее время из 375 населенных пунктов газифицирован 101, в которых проживает почти 695 тысяч человек.

Совещание по вопросам газоснабжения населенных пунктов прошло в акимате области под председательством Бердыбека Сапарбаева.

"Совместно с АО "КазТрансГаз Аймак" за счет инвестиционных средств построены подводящие газопроводы протяженностью 293 км к с. Уил Уилского, Комсомол Айтекебийского, Кос-Истек Каргалинского районов и внутрипоселковый газопровод в с. Иргиз Иргизского района на общую сумму 5,7 млрд.тенге. В июле 2016 года за счет бюджетных средств завершено строительство подводящего газопровода к с. Жайсан Мартукского района, начатое в 2014 году", - сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, в этом году начата реализация проектов газоснабжения сел Казанка Мартукского, Жосалы, Кемпирсай Каргалинского, Байкадам, Шетыргыз Шалкарского районов.

Планируется реализовать 12 проектов, стоимостью 14,3 млрд. тенге протяженностью газопроводов 316,8 км, в том числе по газификации сел Комсомол Айтекебийского, Уил Уилского, Кос-Истек Каргалинского, Талдысай, Енбек, Алтынды Мугалжарского, Ушкудук Алгинского и Аккудук Хромтауского районов, строительство АГРС в г. Актобе и Кандыагаш.

Ожидается, что до конца 2016 года будут газифицированы все 12 районных центров, газом будет обеспечено более 715 тысяч жителей, проживающих в 109 населенных пунктах.

Глава региона выразил неудовлетворение темпами строительно-монтажных работ по газоснабжению районных центров и отсутствием должного контроля со стороны госорганов.

"На реализацию проектов по газификации из республиканского и местного бюджетов выделяются огромные средства. Более того, в области ежегодно добывается порядка 4 млрд кубов газа, но, к сожалению, до сих пор не все райцентры обеспечены газом. Согласно заключенных договоров село Комсомольское, Уил и Иргиз должны были получить газ еще в прошлом году. Подрядчики обещали завершить все работы в 1-м полугодии, но не выполнили взятые на себя обязательства. Это, на мой взгляд, произошло из-за недостаточного контроля со стороны госорганов и безответственного отношения подрядчиков", - подчеркнул Сапарбаев.

В частности, было отмечено, что подрядная организация ТОО "ОксиБилд" допустила нарушение договорных обязательств по строительству подводящих газопроводов к селам Уил Уилского района, Иргиз Иргизского района. Строительно-монтажные работы по указанным объектам завершены в декабре 2015 года, однако газопроводы до сих пор не введены в эксплуатацию.

"Где ответственность вашей компании? Почему вы не сдали объекты в оговоренные договором сроки? Финансирование получили в полном объеме, а населенные пункты до сих пор не газифицированы", - сказал аким области, дав поручение принять меры по завершению всех работ.

Прокуратуре области и Службе экономических расследований департамента государственных доходов рекомендовали проверить деятельность ТОО "ОксиБилд", выполняют ли они договорные обязательства по госзаказу.