Более 16 млрд тенге на интернет потратили казахстанцы в июне

Количество интернет-подключений в Казахстане приблизилось к 2,2 млн единиц, объем расходов на интернет-услуги в июне 2016 достиг 16,5 млрд тенге. Карагандинская область на втором месте по объемам интернет-подключений. Такие данные приводит ranking.kz.

Объем фиксированных интернет-подключений по итогам июня 2016 года составил 2 199 тыс. единиц, увеличившись с начала года на 4,4%. Затраты предприятий и населения на получение услуг по доступу к интернету в июне остановились на минимальном за год значении - 16 543 млн тенге. К категории высокоскоростных относится 99,7% всех интернет-подключений.

Доля беспроводных подключений (3,9%) все еще находится на низком уровне ввиду предпочтения корпоративными клиентами проводных фиксированных подключений.

Наиболее активно в части создания новых интернет-подключений ситуация развивается в Астане и Кызылординской области, которые показали двузначный рост в годовом выражении. Средняя стоимость услуг, связанных с получением и использованием доступа к интернету оказалась наибольшей в Астане - 18,1 млн тенге, тогда как в большинстве регионов затраты в денежном выражении не превышают 5 млн тенге на 1 интернет-подключение.

Существенным фактором, тормозящим снижение стоимости создания и обслуживания интернет-подключений, стала девальвация национальной валюты, вызывающая удорожание необходимых технологий, поставляемых, как правило, из-за рубежа, что, в свою очередь, замедляет привлечение новых пользователей интернета. По сравнению с началом 2013 года число подключений выросло на 31,7%, тогда как совокупные затраты, связанные с использованием интернета, увеличились на 55,2%.