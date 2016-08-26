Более 320 млрд тенге накопили актюбинцы в ЕНПФ

В Актюбинской области количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков ЕНПФ на 1 июля составляет 488 012 единиц, общая сумма пенсионных накоплений - 321,7 млрд. тенге.

Обязательные пенсионные взносы составляют большую часть всех пенсионных накоплений, об этом сообщила директор АОФ АО «ЕНПФ» Жанар Шайхимова.

- На сегодняшний день информацию о сумме пенсионных накоплений вкладчик может получить в любом отделении Фонда, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте www.enpf.kz или через мобильное приложение «ENPF» для смартфонов и планшетов, функционирующих на операционных системах Android, iOS и WindowsPhone. За полгода количество скачиваний мобильного приложения увеличилось более, чем на 128 тыс., и на 1 июля 2016 года составило 241, 5 тыс. скачиваний, - отметила Шайхимова.

В целом, по республике сумма чистого инвестиционного дохода, полученного ЕНПФ, за первое полугодие 2016 года составила 267, 21 млрд. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиционный доход увеличился практически вдвое.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2015 года данный показатель был равен 141,41 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по всем видам договоров по состоянию на 1 июля составило 10, 15 млн. единиц. Общая сумма пенсионных накоплений превысила 6,22 трлн. тенге. Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ по состоянию на 1 июля составила 96,60 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации 10,08 млрд. тенге.