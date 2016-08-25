В Актюбинской области создадут совместные предприятия с Польшей

В настоящее время польские предприятия заинтересованы в создании совместных предприятий в Актюбинской области по производству и расширению ассортимента керамической плитки, модернизации и локализации производства канализационных очистных сооружений.

Акимат Актюбинской области подписал меморандум о развитии межрегионального сотрудничества с Лодзинским воеводством республики Польша. Соглашение между сторонами было заключено в рамках государственного визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Варшаву. Возглавил делегацию заместитель акима области Мухтар Джумагазиев. В состав делегации вошли руководители местных крупных предприятий

Лодзинское воеводство – один из крупных регионов Польши, преобладающими отраслями которого является выращивание ржи, картофеля и технических культур и производство фруктовых и овощных консервов, также здесь развита текстильная промышленность (производство хлопка, шерсти, шелка, трикотажа), химическая промышленность (производство пластмассы, резины, химволокон). Динамически развивается мебельная промышленность, фармацевтика, строительные и отделочные материалы, строительство точной и медицинской аппаратуры и полиграфия. Воеводство производит 70% продукции керамических, напольных и облицовочных плиток страны.

В ходе поездки актюбинская делегация встретилась с руководством Лодзинского воеводства, крупными предпринимателями в сфере сельского хозяйства и посетила передовые предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Логическим завершением поездки стало подписание меморандума о сотрудничестве, который будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического и научно-культурного сотрудничества, обмену опытом в области поддержки малых и средних предприятий, созданию совместных предприятий в приоритетных секторах экономики сторон.

Отметим, что товарооборот между регионом и Польшей в 2015 году составил 37,3 млн. долларов США, в том числе экспорт – 29,1 млн. долларов США, импорт – 8,1 млн. долларов США. Основной продукцией, экспортируемой из Актюбинской области в Польшу, являются ферросплавы, сырая нефть и нефтепродукты, нефтяные газы и газообразные углеводороды. В структуру импорта Актюбинской области входят мебель, овощи и фрукты, текстильные изделия.

В настоящее время ведутся переговоры с польскими компаниями по созданию совместных предприятий на территории области. В частности, компания CIECH рассматривает возможности реализации проекта по производству кальцинированной соды, компания Paradyz намерена создать совместное предприятие по производству керамической плитки, компания Ecolog планирует участвовать в проектах по модернизации канализационных очистных сооружений, а также рассматривает возможности локализации производства очистных сооружений на территории области.