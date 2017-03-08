Астанчанки: Бросить девушку перед 8 Марта – норма для столицы

Мужчины в Астане холодные и могут бросить девушку прямо перед 8 Марта, а вот суровые столичные боссы в этот женский день «щедрятся» и дарят шикарные подарки. Что еще астанчанки поведали корреспондентам NUR.KZ о столичных мужчинах?

Этот весенний день восьмого марта астанчанки встречают по-разному. Кто-то с прекрасным настроением, а кто-то с обидой и недовольством – все, конечно же, зависит от мужчин.

К примеру, жительница Астаны Айдана Есен о столичных представителях сильного пола отзывается не очень лестно.

«При вопросе о 8 Марта мне сразу вспоминается одна нехорошая история. Познакомилась я однажды с вполне приятным парнем, несколько раз сходили на свидание, а прямо перед праздником он вдруг пропал. Я думала, что-то случилось – звонила, писала. Бесполезно.

Пожаловалась подруге, а она рассказала мне точно такой же случай про себя и еще пару знакомых. Оказывается, в Астане это довольно частое явление – бросить девушку перед 8 Марта, чтобы не тратиться ей на подарок. Они просто пережидают пару дней и даже могут появиться снова, но чаще просто находят себе новую девушку для развлечений», - делится астанчанка.

Мужчины в Астане холодные и скупые на ухаживания

«Я переехала в столицу с юга и сразу заметила, что мужчины, да и в целом люди, здесь сильно отличаются. У нас народ более открытый и более эмоциональный. Если говорить о мужчинах, то в Астане они холодные и довольно скупые на подарки и красивые ухаживания.

Все как-то по стандартной схеме – в кино сводить, ну, может в кафе покушать. Охапок цветов или песен под балконом здесь точно ждать не стоит», - рассказывает живущая в столице уже два года Алия Камшибаева.

В Астану девушка переехала, чтобы строить карьеру. Семья тоже в планах, но достойного кандидата пока нет. В Кызылорде у нее было достаточно ухажеров, и добивались девушку они «гораздо душевнее».

«Были и стихи, и письма, и букеты красивые. Здесь все ухаживания как-то для галочки и впопыхах, скорее бы к делу перейти – мне иногда прямо говорили, что если я буду долго думать, то как бы претенденток много, найдет другую. Девушек красивых в столице много, вот мужчины и расслабились. Считают, если хорошая машина есть, и пару раз в ресторан сводил – ты у его ног», - добавляет Алия.

Столичные боссы дарят шикарные подарки

«Для меня 8 Марта в Астане стало намного более приятным праздником, чем в родном Кустанае. Я работаю в нацкомпании, и здесь девушкам дарят шикарные подарки. И это не только на моей работе, у меня есть знакомые и из других компаний.

Столичные боссы в работе очень сдержанны и строги, но на 8 Марта всегда красноречиво поздравляют и дарят дорогие наборы, сертификаты или похода в спа-салоны. Последний раз нам дарили большой набор французских уходовых средств стоимостью примерно в 40 тысяч тенге», - делится жительница столицы Улан.

Айсулу также работает в нацкомпании, однако на такие дорогостоящие подарки на ее работе не тратятся.

«Каждое 8 Марта нас мужчины встречают с букетом красных роз, всегда очень приятно. Отпускать девушек пораньше с работы – это тоже традиция, но перед этим для нас устраивают фуршет. В качестве основного подарка последний раз был сертификат в магазин косметики – на символичную сумму.

На счет холодности местных мужчин я не совсем согласна – они не холодные, они думающие и добивающиеся. Они не распыляются на лишние слова и действия, а ведут себя просто более конкретно – как в личной жизни, так и в бизнесе. Таков сегодня темп жизни», - говорит она.

Любые праздники в Астане встречают в торговых центрах

«На счет мужчин я ничего не могу сказать, мне не так много лет, и я пока только с одногруппниками гуляю. Но на 8 Марта, как и в другие праздники, я замечаю странную особенность – в Астане все отмечают в торговых центрах. Я так думаю, это из-за полугодовой зимы и отсутствия других мест для развлечений.

Сейчас, например, на улице жутко холодно – не для гуляний. Варианта два – идти в бар какой-то, но туда малолетних могут не пустить, либо вот в торговый центр. Обычно здесь довольно скучно – люди в Астане более закрытые, и даже особо мероприятий, где можно пообщаться, не устраивают. Тупо бродят по бутикам и едят», - рассказывает студентка Алина.

Не надо ждать 8 Марта, как какого-то чуда

«Вы говорите, что многие девушки считают астанинских мужчин холодными – может они не тех находят? Астана – это же сборище абсолютно разных казахстанцев, это не какой-то отдельный вид людей. Просто надо среди всех найти кого-то своего. Не надо 8 Марта ждать, как какого-то чуда. Не надо ходить и бредить постоянно мыслью «хочу мужика, хочу замуж».

Просто гуляйте, отдыхайте в свое удовольствие. Встретили какого-то, простите, идиота – не ставьте клеймо на всех, просто вам такой попался. Не все холодные в Астане, не все жадные, не все богатые, не все злые – мы разные. Просто когда-то вы найдете свое, и мужчины вокруг перестанут казаться вам странными инопланетянами», - заключает «счастливая девушка Карина».