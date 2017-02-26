Иран приобретёт у Казахстана 950 тонн уранового концентрата

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Иран приобретёт у Казахстана 950 тонн уранового концентрата

Компонент ядерного топлива Казахстан отправит в течение трёх лет. Иран планирует приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата и рассчитывает на помощь России в производстве ядерного топлива, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на агентство ИСНА.

"Около 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями и 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после обогащения будут отправлены обратно в Казахстан", – сообщил глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи.

Как стало известно, Тегеран получил согласие на сделку от пяти из шести членов комиссии (США, Франция, Германия, КНР и Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по снятию санкций с Ирана, и дожидается ответа Великобритании.

"Пять из членов комитета, осуществляющего надзор за выполнением ядерной сделки дали своё письменное согласие, но Великобритания передумала в последний момент, принимая во внимание выборы в США и проблемы на Ближнем Востоке", – пояснил Али Акбар Салехи.

Глава организации подчеркнул, что Иран и Россия одобрили план по совместному производству ядерного топлива. Он уточнил, что российская сторона готова консультировать Иран.

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