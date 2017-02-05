Как мужчины упустили женское «золото» биатлонной эстафеты Универсиады-2017

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Как мужчины упустили женское «золото» биатлонной эстафеты Универсиады-2017

Казахстанский биатлонный квартет в составе Галины Вишневской, Дарьи Усановой, Василия Подкорытова и Антона Пантова в воскресенье занял второе место в смешанной эстафете в рамках зимней Универсиады в Алматы, пишет sports.kz со ссылкой на sputniknews.kz.

Первой в смешанной эстафете у Казахстана на старт ушла Галина Вишневская, допустившая три промаха: тем не менее, она обеспечила казахстанскому квартету лидерство и преимущество в 33,5 секунды над идущими вторыми россиянами.

Дарья Усанова во второй части гонки отстрелялась без промахов и увеличила отрыв казахстанцев от сборной России до 1 минуты 26,1 секунды. А дальше, во время мужской части эстафеты казахстанский квартет лишь утрачивал добытое женщинами преимущество: Василий Подкорытов промахнулся на третьем отрезке четыре раза, и преимущество казахстанской сборной над преследователями из России уменьшилось до 14,8 секунды.

На завершающем же этапе у Антона Пантова случилось два промаха, и казахстанский биатлонный квартет стал лишь серебряным призером, отстав от соперников из России на 30,6 секунды.

В итоге сборная России нарастила свое преимущество в общекомандном зачете, биатлонное воскресное золото стало 17 медалью высшей пробы на нынешней Универсиаде, помимо этого, российские атлеты завоевали 18 серебряных и 10 бронзовых медалей. Казахстан с 10 золотыми, 3 серебряными и 9 бронзовыми наградами идет вторым, на третьей строчке сборная Японии с 4 золотыми, 10 серебряными и 6 бронзовыми наградами.

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