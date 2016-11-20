Казахстан занял 94-е место в Глобальном индексе терроризма

Автор:
Казахстан занял 94-е место в Глобальном индексе терроризма

Лондонский Институт экономики и мира представил свой ежегодный Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index), в котором Туркменистан занял последнее, 130 место, означающее, что страна не испытывает никакого влияния терроризма, сообщает Интерфакс-Казахстан cо ссылкой на сайт gundogar-news.

На 130-м месте наряду с Туркменистаном стоят Монголия и еще 34 страны мира. Из стран Центральной Азии, согласно докладу, Таджикистан определен на 56-е место с высоким уровнем влияния терроризма. Киргизия определена на 84 место, Казахстан - 94 место, Узбекистан – 117 место. Эти места были помечены желтым цветом, который обозначает страны с низким уровнем влияния терроризма.

Первые места в рейтинге заняли Ирак, Афганистан, Нигерия. Как отмечается, в данном исследовании изучена ситуация в 163 странах, таким образом, охвачены 99,7% населения мира. При определении места страны в рейтинге учитывается несколько факторов, в том числе - количество погибших в терактах, пострадавших от них, экономическое воздействие терактов.

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) - это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.

Индекс разработан международной группой экспертов Сиднейского университета в Австралии. Расчетная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при университете штата Мэриленд.

В 2015 году число жертв терактов в мире снизилось на 10%, до 29,4 тыс. человек. В то же время на 650% - до 731 человека - выросло число жертв терактов в развитых странах.

В мире в целом число жертв терактов снизилось на 10%, до 29,3 тыс. человек. Экономическое воздействие терроризма в 2015 году также сократилось в сравнении с 2014 годом - на 15%, до $89,6 млрд, сообщается в публикации.

В 2015 году самой "смертоносной" террористической организацией стало "Исламское государство" (запрещена в РК и РФ): оно обогнало лидировавшую по количеству смертей в 2014 году группировку "Боко-Харам". На третьем и четвертом местах находятся соответственно "Талибан" и "Аль-Каида"

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.11.2016, 11:28
  
Назван самый дешевый город Европы для рождественского шопинга
18.11.2016, 11:20
  
В индексе терроризма Казахстан занял 94 место из 130
16.11.2016, 10:21
  
Казахстан отнесли к странам со средним уровнем опасности для туристов
14.11.2016, 16:54
  
Назарбаев: Мы начинали с аутсайдерских позиций 22
13.11.2016, 10:54
  
Национальной валюте Казахстана исполняется 23 года 14
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Рестораторы Алматы решили кормить рабочих, расчищающих улицы от снега
«Астана» в третий раз стала обладателем Кубка Казахстана 1
Подозреваемому в изнасиловании 6-летней девочки в Актау продлили срок ареста
В Кокшетау нашли повешенным девятилетнего мальчика 2
Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку
«Сфоткали, будто судья спит» Почему в госорганах запрещают заходить с телефоном?
В Казахстане состоялась премьера фильма «28 панфиловцев» 1
В Кокшетау в ведре с водой утонул ребенок
Может кто-то подпилил - глава МВД об обрушении на ЭКСПО 12
Женщина, избившая грудничка, приезжала в Казахстан на заработки