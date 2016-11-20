Казахстан занял 94-е место в Глобальном индексе терроризма

Лондонский Институт экономики и мира представил свой ежегодный Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index), в котором Туркменистан занял последнее, 130 место, означающее, что страна не испытывает никакого влияния терроризма, сообщает Интерфакс-Казахстан cо ссылкой на сайт gundogar-news.

На 130-м месте наряду с Туркменистаном стоят Монголия и еще 34 страны мира. Из стран Центральной Азии, согласно докладу, Таджикистан определен на 56-е место с высоким уровнем влияния терроризма. Киргизия определена на 84 место, Казахстан - 94 место, Узбекистан – 117 место. Эти места были помечены желтым цветом, который обозначает страны с низким уровнем влияния терроризма.

Первые места в рейтинге заняли Ирак, Афганистан, Нигерия. Как отмечается, в данном исследовании изучена ситуация в 163 странах, таким образом, охвачены 99,7% населения мира. При определении места страны в рейтинге учитывается несколько факторов, в том числе - количество погибших в терактах, пострадавших от них, экономическое воздействие терактов.

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) - это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.

Индекс разработан международной группой экспертов Сиднейского университета в Австралии. Расчетная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при университете штата Мэриленд.

В 2015 году число жертв терактов в мире снизилось на 10%, до 29,4 тыс. человек. В то же время на 650% - до 731 человека - выросло число жертв терактов в развитых странах.

В мире в целом число жертв терактов снизилось на 10%, до 29,3 тыс. человек. Экономическое воздействие терроризма в 2015 году также сократилось в сравнении с 2014 годом - на 15%, до $89,6 млрд, сообщается в публикации.

В 2015 году самой "смертоносной" террористической организацией стало "Исламское государство" (запрещена в РК и РФ): оно обогнало лидировавшую по количеству смертей в 2014 году группировку "Боко-Харам". На третьем и четвертом местах находятся соответственно "Талибан" и "Аль-Каида"