Переехавшая в Корею девушка рассказала, почему хочет вернуться в Казахстан

Фото Qamshy.kz

Анжелика Ким - кореянка, которая родилась и выросла в Алматы, а в 17 лет переехала в Южную Корею, чтобы продолжить там учебу. В интервью Qamshy.kz девушка сравнила культуру Казахстана и Кореи, а также рассказала, почему хочет вернуться в Казахстан.

Выросшая в Алматы девушка в 17 лет переехала в Сеул на учебу. Анжелика рассказала о том, что предпочитает есть казахские национальные блюда.

"Я влюбилась в Сеул с первого взгляда. Идеально чистые улицы, удобный общественный транспорт, воспитанные люди, высокий уровень обслуживания - все это про Корею. Но все-таки в Сеуле я скучала по Казахстану.

Я люблю корейскую острую кухню, но манты, плов и казы занимают особое место в моем сердце. Хоть я и кореянка, но блюда казахской кухни для меня ближе", - рассказала Анжелика.

"В Корее все разговаривают на корейском языке. Я тоже владею им, но все-таки я искала людей, которые разговаривали на казахском и русском языках.

Таким образом я познакомилась с выходцами из Центральной Азии, мы начали общаться и организовывали совместные мероприятия. До сих пор помню, как на втором курсе учебы мы с друзьями вместе лепили манты.

Я не могла найти в магазине скалку и вместо нее использовала бутылку и раскатала тесто.

Мои родители в Алматы, они отправляют мне еду из Казахстана. Когда приходила посылка от родных, я угощала друзей из Кореи. Им пришлись по душе казахстанские продукты, особенно мед, шоколад, сыр и шужык. Корейцам очень понравился курт, они попробовали его впервые", - продолжила свой рассказ девушка.

Анжелика живет в Сеуле на протяжении 8 лет, ее супруг - кореец, у них есть сын. Дома девушка часто готовит блюда казахской кухни. Однако Анжелика хочет переехать жить в Казахстан.

Источник: Nur.kz