﻿﻿ 73-летняя женщина оказывала интимные услуги в Санкт-Петербурге

За свои услуги она брала 1 200 рублей в час, сообщает "Пятый канал"
Полицейские в Санкт‐Петербурге обнаружили притон, в котором интимные услуги оказывала 73-летняя проститутка.
Пожилая женщина по имени Ширин оказалась уроженкой Узбекистана. Притон был организован в квартире, где она работала вместе с двумя другими женщинами 35 лет и 31 года.
Женщин привлекли к административной ответственности, они обязаны выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
Владельцу борделя грозит лишение свободы до трех лет.
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