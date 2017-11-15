﻿﻿ 73-летняя женщина оказывала интимные услуги в Санкт-Петербурге

За свои услуги она брала 1 200 рублей в час, сообщает "Пятый канал"

Полицейские в Санкт‐Петербурге обнаружили притон, в котором интимные услуги оказывала 73-летняя проститутка.

Пожилая женщина по имени Ширин оказалась уроженкой Узбекистана. Притон был организован в квартире, где она работала вместе с двумя другими женщинами 35 лет и 31 года.

Женщин привлекли к административной ответственности, они обязаны выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Владельцу борделя грозит лишение свободы до трех лет.