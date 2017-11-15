﻿﻿ В России предложили ввести налог на смерть

По задумке ритуальных фирм, эти отчисления обеспечат каждому работавшему гражданину достойные похороны, пишет vologda-poisk.ru.

Документ обязательного страхования смерти, наподобие СНИЛС, в скором времени может появиться у каждого россиянина.

Эксперты ритуальной области предложили ввести «налог на смерть», который гарантирует человеку достойные проводы в иной мир после кончины.

В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему с помощью пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению специалистов, этой меры недостаточно, и россияне должны сами позаботиться о достойном уходе из жизни - например, с помощью ежемесячных налогов.

Чиновники предлагают ввести обязательное правило для вызова агента. Работник ритуальной службы сможет встретиться с родственниками только в том случае, если они отправят специальную заявку на фирму. Это должно исключить возникновение неприятных моментов, когда агент появляется на пороге дома вместе со «скорой» и полицией.

Также обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.

- Зачастую лучшие места на кладбищах продают по завышенным ценам, что противоречит закону, - говорит директор ритуальной IT-компании Павел Сосновый. - Мы провели фотографирование кладбищ Подмосковья с квадрокоптера, чтобы сделать реальную карту местности. Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте.