﻿﻿ Умер сатирик Михаил Задорнов

Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила телеведущая Регина Дубовицкая, пишет РИА новости.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", - приводит ее слова агентство городских новостей "Москва".

Сообщение о смерти писателя подтвердил и народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

- Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят, - сказал он.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей. По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у него диагностировали опухоль головного мозга.

Задорнов - писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов - критика западного, в первую очередь американского образа жизни и культуры.