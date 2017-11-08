﻿ Дочь Людмилы Гурченко найдена мертвой

Тело 58-летней женщины около часа пролежало в подъезде её дома в Москве, пока его не обнаружили родственники и соседи, пишет life.ru.

Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко скончалась сегодня в Москве. Эту информацию Лайфу подтвердили в экстренных службах. Тело 58-летней Марии Королёвой было найдено в подъезде её собственного дома.

По предварительным данным, последние несколько дней женщина жаловалась на высокую температуру и простуду. Сегодня утром она собралась в поликлинику на приём к терапевту, но потеряла сознание, даже не успев выйти из подъезда. Спустя час Марию Королёву на том же месте обнаружила её дочь и позвала на помощь соседей. Вместе они перенесли её на лавку и вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

Мария Королёва - единственная дочь знаменитой советской артистки. Её отцом был второй муж Людмилы Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.

Напомним, сама Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.