﻿ Узбекистан временно остался без интернета

Серьезная авария на территории соседнего государства лишила узбекистанцев доступа к интернету. Авария произошла 7 ноября и, как сообщили в компании "Узбектелеком", отсутствие доступа в Узбекистане было связано с аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства, передает Сa-news.org.

В результате все провайдеры страны остались без выхода во всемирную сеть Интернет. Были доступны ресурсы только в зоне Узбекистана.

- АК “Узбектелеком” информирует о том, что в связи с внеплановыми аварийно-восстановительными работами на территории сопредельного государства, - говорится в сообщении компании. В какой именно стране произошла авария, в компании не уточняют.

В период 7- 8 ноября возможны временные отключения сети интернет, сообщили в компании.

Стоит отметить, что АК «Узбектелеком», крупнейший оператор телекоммуникаций, имеющий монопольное право на предоставление выхода на международные телекоммуникационные сети, в том числе и в Интернет. Компания охватывает своей сетью всю территорию Узбекистана.

Как сообщила компания «Казахтелеком», с 7 ноября в период 22:00 по 08 ноября 09:45 времени Астаны пройдут ремонтно-настроечные работы. В связи с работами 8 ноября с 02:00 по 04:20 не будет доступа к связи. Планируемая длительность простоя связи 2 часа 20 минут.

- В указанный период времени произойдет пропадание услуги IP VPN, ADSL, Internet по выделенке, IP TV в направлении г. Арысь, г. Отрар, г. Ордабасы, Южно-Казахстанской области, отмечается в сообщении.