﻿ Российский историк высказался о переходе Казахстана на латиницу (Видео)

Известный российский историк и журналист Николай Сванидзе высказал свое мнение о переходе Казахстана на латинский алфавит в эфире "Эхо Москвы".

Сванидзе заявил, что переход Казахстана на латиницу несомненно наносит удар по культурным связям и авторитету России. Однако, по его мнению, никакого политического акцента в этом нет.

- Это не злобная подножка или камень в наш огород, а чисто прагматическое решение. Потому что мир пишет на латинице. И если молодые казахи хотят делать карьеру, заниматься информатикой, да чем угодно, им конечно выгоднее учиться на латинице, чем на кириллице. Это сближает их с миром, - сказал журналист.

Если раньше Казахстан был частью Российской империи и СССР и естественно была кириллица, то теперь он видит себя частью мира, соответственно, зачем ему маргинализироваться.

- По их мнению, кириллица - это культурная маргинализация. На латинице говорит и пишет несопоставимо большая часть мира. Поэтому для Казахстана это абсолютно естественно. Если Россия не будет привлекательна в экономическом, культурном отношении, если не будут писаться книги по современным достижениям науки и техники, то зачем вообще учить русский язык... Поэтому проблемы нет, проблема для нас, - добавил он.

- Не надо переводить межгосударственные отношения на рельсы дружбы - не дружбы. Здесь нет ничего романтического. Межгосударственные отношения - это всегда выгода и интерес. Никто дружить за красивые глаза с государством не будет, - уверен профессор.