﻿ Мать укрепляла иммунитет дочери водкой в Воронежской области

Павловский районный суд Воронежской области лишил родительских прав 27-летнюю женщину, пишет lenta.ru.
Женщина неоднократно выпивала в своем доме со знакомыми и приглашала к застолью восьмилетнюю дочь. На глазах у собутыльников она заставляла ее пить водку. На замечания отвечала, что крепкий алкоголь помогает ребенку хорошо спать и избегать простудных заболеваний.
Ранее мать уже привлекалась к уголовной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное родителем».
Ее приговорили к условному лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.
В апреле в Иркутской области 4-месячный младенец умер от алкогольного отравления. Мать добавила водку в детскую бутылочку, чтобы успокоить плачущего ребенка. В отношении 26-летней женщины возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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