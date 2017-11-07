﻿ Расчленивший двух женщин психбольной попал на видео

После того как полицейские убрали мужчину с проезжей части, у него случился эпилептический припадок. Убийца скончался на месте до приезда скорой и оперативников, передает Лента.ру.
Инцидент произошел 4 ноября в поселке Кедровка Свердловской области.
Первой жертвой 45-летнего психопата, приехавшего в Кедровку в гости к матери, стала 57-летняя сотрудница железнодорожного магазина «Фортуна». По предварительным данным, он отрезал жертве грудь, вырезал живот и снял скальп.
Вторую жертву, зашедшую в магазин через несколько минут после расправы над первой, он настиг на выходе из магазина и так же жестоко убил ее ножом.
Прохожие пытались задержать вооруженного злоумышленника, но это удалось только наряду ГИБДД, патрулировавшему окрестности.
Перед своей смертью в момент задержания полицией мужчина попал на видео.
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