﻿ Расчленивший двух женщин психбольной попал на видео

После того как полицейские убрали мужчину с проезжей части, у него случился эпилептический припадок. Убийца скончался на месте до приезда скорой и оперативников, передает Лента.ру.

Инцидент произошел 4 ноября в поселке Кедровка Свердловской области.

Первой жертвой 45-летнего психопата, приехавшего в Кедровку в гости к матери, стала 57-летняя сотрудница железнодорожного магазина «Фортуна». По предварительным данным, он отрезал жертве грудь, вырезал живот и снял скальп.

Вторую жертву, зашедшую в магазин через несколько минут после расправы над первой, он настиг на выходе из магазина и так же жестоко убил ее ножом.

Прохожие пытались задержать вооруженного злоумышленника, но это удалось только наряду ГИБДД, патрулировавшему окрестности.

Перед своей смертью в момент задержания полицией мужчина попал на видео.