﻿ Казахстанскую водку подпольно продавали в России

Супружеская пара в Магнитогорске занималась продажей ширпотреба из Китая легально, а вот водку из Казахстана продавала из-под прилавка. Дешевые тряпки были прикрытием для более серьезного бизнеса, сообщает "Комсомольская правда".
"Торговая точка супругов располагалась возле железнодорожного вокзала, поэтому водочные бизнесмены попались в поле зрения линейного отдела полиции", - сообщили в Магнитогорском следственном отделе Уральского следственного управления.
Уголовное дело закончено и передано в суд для рассмотрения. Кстати, часть казахстанской водки была хорошего качества, а вот в коньяке нашли опасные примеси. За организацию незаконного бизнеса предприимчивым магнитогорцам грозит до шести лет лишения свободы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.