﻿ Казахстанскую водку подпольно продавали в России

Супружеская пара в Магнитогорске занималась продажей ширпотреба из Китая легально, а вот водку из Казахстана продавала из-под прилавка. Дешевые тряпки были прикрытием для более серьезного бизнеса, сообщает "Комсомольская правда".

"Торговая точка супругов располагалась возле железнодорожного вокзала, поэтому водочные бизнесмены попались в поле зрения линейного отдела полиции", - сообщили в Магнитогорском следственном отделе Уральского следственного управления.

Уголовное дело закончено и передано в суд для рассмотрения. Кстати, часть казахстанской водки была хорошего качества, а вот в коньяке нашли опасные примеси. За организацию незаконного бизнеса предприимчивым магнитогорцам грозит до шести лет лишения свободы.