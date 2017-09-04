﻿ В Екатеринбурге водитель УАЗа протаранил кинотеатр

В пресс-службе регионального управления сообщили, что Денис Мурашов стоит на учёте у психиатра, передает life.ru.



Сегодня утром в Екатеринбурге уазик, в котором находились несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью, протаранил кинотеатр. После этого здание загорелось. Водителя автомобиля, который сбежал с места ЧП, задержали, когда он обратился в больницу.

С Денисом Мурашовым правоохранители пообщались в больнице, куда мужчина попал с ожогами.

"В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино", - ответил полицейским Денис Мурашов.

По словам мужчины, он приехал в столицу Урала на своём автомобиле. Однако назвать номер машины он так и не смог.