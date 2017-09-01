﻿ Теракты на 1 сентября предотвратили в Москве и Московской области

В этом году День знаний совпадает с одним из главных исламских праздников - Курбан-байрамом.
Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщает РИА Новости.
"Один из задержанных накануне Дня знаний разместил в сети интернет свое видеообращение к членам террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам", - говорится в сообщении.
В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.
Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.
Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
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