﻿ ​Меркель рассказала когда отменят санкции против России

И добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности.
Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.
"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", - сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.