﻿ Президент Узбекистана завел страницу в Instagram

Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев расширил свое присутствие в соцсетях, сообщает Gazeta.uz.
Аккаунты президента действуют в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, имеется Telegram-канал.
На странице президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook опубликован список официальных аккаунтов главы государства в социальных сетях.
Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа. Сейчас там 36 фотографий в основном с официальных мероприятий, на страницу подписались 13,8 тыс. человек.
Канал в Telegram создали 19 августа, на него успели подписаться 4375 человек. Информация размещается на двух языках - русском и узбекском. В основном это сообщения о подписании президентом документов, его поездках и встречах.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.