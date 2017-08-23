﻿ Роскосмос потерял три спутника по неизвестным причинам

Роскосмос потерял три спутника по неизвестным причинам

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Роскосмос потерял три спутника по неизвестным причинам

На околоземную орбиту спутники вышли, но пока не отвечают.

Более месяца с тремя спутниками, вышедшими на околоземную орбиту, не могут связаться сотрудники Роскосмоса, передает газета "Известия".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" доставила два аппарата нанокласса МКА-Н частной компании "Даурия аэроспейс", а также спутник "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института на орбиту 14 июля.

Все прошло в штатном режиме. По данным телеметрии, пусковые контейнеры со спутниками тоже отработали штатно, но на связь аппараты не вышли.

О возникших технических неполадках Роскосмос пока молчит. Специалисты еще надеются, что ситуация изменится. Также сообщается, что наноспутники часто оказываются в числе потерянных в космосе.

"Для "Даурии" это, конечно, будет сильный удар, поскольку они не так много запускают аппаратов. Кроме того, подобная нештатная ситуация может еще сильнее усложнить отношения между частными космическими компаниями и Роскосмосом, которые и так складываются не очень радужно, а также дать лишний козырь противникам развития направления CubeSat", - сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

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