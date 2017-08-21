﻿ Лимузин Ельцина продали за 19,7 млн рублей

Автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров.

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором первый президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продан в Петербурге за 19,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей. Как сообщили в автосалоне, лимузин вызвал большой интерес среди покупателей и журналистов.

Согласно объявлению, автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров. Лимузин сделали по спецзаказу.

Продавец счел, что автомобиль может стать "достойным экземпляром для хорошей коллекции".