﻿ ​34 человека отравились на фестивале в России

​34 человека отравились на фестивале в России

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​34 человека отравились на фестивале в России

Число отравившихся на фестивале под Томском возросло до 34. Шестеро из них были госпитализированы - пятеро взрослых и 14-летний подросток. Следователи начали проверку.

Количество обратившихся к врачам с симптомами отравления участников фестиваля "Праздник топора" в Томской области выросло до 34 человек, госпитализированы 14, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 16 августа во время проведения "Праздника топора" в селе Зоркальцево Томского района 18 человек были доставлены в медицинские учреждения с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. Шестеро из них были госпитализированы - пятеро взрослых и 14-летний подросток. Следователи начали проверку.

"По состоянию на 09.00 (08.00 аст) четверга в больницу было доставлено 34 человек, из них 14 госпитализированы, а 20 после осмотра отправлены домой", - сообщил представитель СК, отметив, что причины и источник отравления в настоящее время выясняют следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что среди пострадавших есть иностранные граждане. В СК не располагают такими данными. Не смогли это подтвердить или опровергнуть и в оргкомитете фестиваля.

Представитель оргкомитета сообщил РИА Новости, что в связи с инцидентом расторгнут договор с компанией, организующей прием пищи в столовой фестиваля.

"Праздник топора" - масштабное международное соревнование резчиков и плотников, которое дополнено культурной программой. Фестиваль, который является визитной карточкой Томской области, проходит в парке под открытым небом, который расположен на 17 гектарах земли. В 2016 году фестиваль посетило около 140 тысяч человек.

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