﻿ «Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»

«Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»

Автор:
«Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»

Оказывается, Юлия Меньшова предложила руководству «Первого канала» закрыть программу «Наедине со всеми», передает РИА Новости.

Поясняется, что ведущая решила завершить проект, прежде чем он успеет надоесть зрителям.

«Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», - рассказали в пресс-службе.

Ранее о закрытии «Наедине со всеми» сообщила сама Меньшова.

«Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», - написала телеведущая в своем Instagram.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.06.2017, 15:57
  
Дороги, требующие ремонта в Казахстане, будет определять спецпрограмма 1
29.05.2017, 11:43
  
​Шахматы как обязательный урок осенью введут в 18 школах РК 5
24.04.2017, 09:30
  
Девятилетний казахстанец покорил программу «Лучше всех» 1
12.04.2017, 14:59
  
​Габдуллин заявил о закрытии сайта "Радиоточка"
07.02.2017, 10:54
  
​В Казахстане появится новый телеканал 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти
Россияне стали меньше пить
Семья "пьяного мальчика" отказалась эксгумировать его тело
Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить
Малахов променял «Первый канал» на «Россию 1»
В Москве задержаны подозреваемые в нападении на казахстанских дальнобойщиков
Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России 1
Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу
Стену Виктора Цоя предложили перенести из Москвы в Питер
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца 2