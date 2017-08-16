﻿ Россияне стали меньше пить

Россияне стали меньше пить

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Россияне стали меньше пить

59% россиян заявили, что выпивают «время от времени».

Более трети россиян (39%) заявили, что не пьют алкогольные напитки, в 2009 году таких было только 25%, говорится в поступившем в РБК сообщении ВЦИОМ, который провел социологическое исследование на эту тему. Опрос также показал, что доля непьющих среди женщин и россиян в возрасте от 18 до 24 лет составляет по 47%.

Кроме того, 59% россиян заявили, что выпивают «время от времени». Также 44% отметили, что стали пить меньше за последний год.

О негативном влиянии спиртного на здоровье заявили 80% респондентов. Среди тех, кто признался в употреблении алкоголя, так считают 65%. О том, что есть алкогольные напитки, не наносящие вреда здоровью, заявили только 15%, в качестве примера они в основном называли вино, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Более половины участников опроса (58%) не смогли определиться, как лучше пить: редко, но большими порциями, или часто, но маленькими. В больших объемах, но редко, предпочитают выпивать 14%, обратного подхода придерживаются 28%.

Комментируя результаты опроса, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что социологи на протяжении последних нескольких лет фиксируют снижение доли потребления алкоголя и табака в России. «С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде», — добавил он.

Опрос был проведен 3 и 4 августа методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1200 человек в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки социологи определили в 3,5%.

Похожий опрос об отношении россиян к спиртному в мае провел Левада-центр. Его результаты показали, что 29% россиян никогда не употребляют алкоголь, еще треть (30%) заявила, что пьют реже, чем раз в месяц.

В июле ВЦИОМ выявил рост негативного отношения россиян к употребляющим наркотики.

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