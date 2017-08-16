﻿ Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.

В 2018-2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг, сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕАЭС эту проблему решить», - сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13-14 августа.