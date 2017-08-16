﻿ Малахов променял «Первый канал» на «Россию 1»

Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на «Россию 1», где будет вести ток-шоу «Прямой эфир», передает РИА Новости.
До настоящего времени ведущим «Прямого эфира» был Борис Корчевников.
«Малахов будет вести «Прямой эфир», - сказал анонимный источник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.
По данным источника, выход новой программы с Малаховым запланирован на конец августа.
Кроме того, Малахов на «России 1» будет не только телеведущим, но и сопродюсером ряда проектов, отметил собеседник агентства. Не исключено, что на «России 1» в ближайшее время может появиться и аналог программы «Сегодня вечером», которую Малахов вел на Первом канале.
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