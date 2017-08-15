﻿ В Москве задержаны подозреваемые в нападении на казахстанских дальнобойщиков

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков на востоке Москвы, передает Агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал собеседник агентства, в апреле в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, работающий водителем-дальнобойщиком. Мужчина заявил, что в Москве на улице Пермская четверо неизвестных на автомобиле Volkswagen подъехали к большегрузу Volvo, в котором находились он и его напарник.

Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тыс рублей и 29 тыс тенге, а затем скрылись.

«В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на улице Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков», - сказал источник.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, полиция устанавливает соучастников нападения.