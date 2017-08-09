﻿ Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу

Гражданка Кыргызстана пыталась провести 7-летнего ребенка через границу по чужому свидетельству, сообщает «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.

По данным пограничной службы, 8 августа на кыргызско-казахстанском участке государственной границы задержали гражданку Кыргызской Республики, пытавшуюся вывезти за пределы Кыргызстана 7-летнего мальчика по чужому свидетельству о рождении.

«Гражданка Кыргызстана 1987 года рождения, в ходе прохождения паспортного контроля предъявила пограничникам свидетельство о рождении, выданное в Российской Федерации. Пограничники КПП «Чалдыбар-автодорожный» в ходе опроса ребенка выявили, что данные родителей, а также возраст, указанные в свидетельстве о рождении, не совпадают с подлинными данными. Со слов задержанной, она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики», - сообщает издание.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.