﻿ Белорусские свечи в виде сала стали хитом продаж в СНГ

Белорусские производители увеличивают экспорт декоративных свечей.

Белорусские производители рассчитывают отправить за рубеж 200 тонн свечей - в два раза больше, чем в прошлом году. Особой популярностью у покупателей в СНГ пользуются свечи в виде сала, передает телеканал «МИР 24».

Свечи из Белоруссии экспортируют в Россию, США, страны Европы, Австралию и даже в Африку.

Наиболее трудоемкий процесс - изготовление свечи в виде сала. Нужно залить до семи слоев парафина, а для запаха добавить приправы.

Как рассказал учредитель компании по производству свечей Роман Королев, при производстве используются тмин и укроп. В подарочную упаковку входит также деревянная дощечка, на которой "сало" можно подать к столу.