﻿ ​В России мужчина не покидал квартиру со времен распада СССР

​В России мужчина не покидал квартиру со времен распада СССР

Автор:
​В России мужчина не покидал квартиру со времен распада СССР

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР.

В Кировский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист о выселении из квартиры социального найма пожилой супружеской пары, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В суд с иском к жильцам помещения обратилось ГУЖА. Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в своё жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра.

В процессе ведения исполнительного производства стало понятно, что для исполнения судебного решения выселение придётся осуществить принудительно. Принимая во внимание возраст должников и состояние пожилой женщины, судебный пристав пригласил на место проведения исполнительных действий бригаду врачей. Когда они попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощённого пожилого мужчину – должника.

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу «беспорядка» в квартире доставили в психиатрическую клинику.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.08.2017, 12:05
  
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
01.08.2017, 16:04
  
Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ
01.08.2017, 11:29
  
Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​
29.07.2017, 17:47
  
Госдеп назвал Россию и Китай ответственными за ситуацию вокруг КНДР
28.07.2017, 10:09
  
Белый дом пообещал утвердить антироссийские санкции, когда их примет сенат
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн попросил поклонников спасти его от российских звезд 1
В Киеве снесли точку фастфуда вместе с посетителями 1
Россиянин пытался продать в Казахстан танк за 230 тыс евро
​Кадыров не подавал заявлений о смене работы
В Узбекистане арестована дочь бывшего президента Гульнара Каримова 1
Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни
​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой 4
Порошенко проверят на госизмену 9
Путин подписал протокол о получении базы в Сирии на 49 лет 1