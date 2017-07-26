﻿ В Таджикистане двадцать милиционеров уволили из-за лишнего веса

В Таджикистане двадцать милиционеров уволили из-за лишнего веса

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В Таджикистане двадцать милиционеров уволили из-за лишнего веса

Двадцать сотрудников уволили из МВД Таджикистана из-за лишнего веса, зато семерых повысили за то, что "смогли привести себя в надлежащий вид", сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода Хамро.

Его слова приводит Sputnik Таджикистан. В сообщении агентства напоминается, что в республике развернули борьбу с располневшими сотрудниками МВД. Министр объяснил, что есть определенные нормы и их надо соблюдать, у милиционера должен быть соответствующий вид.

"Выяснилось, что есть сотрудники, физические параметры которых не соответствуют требованиям ведомства. Мы их уволили", - заявил министр.

Он уточнил, что за последние полгода работу в органах милиции потеряли 20 человек. Это люди, которые не сумели за короткое время сбросить вес. Несколько сотрудников смогли привести себя в надлежащий вид после того как им сделали предупреждение.

"Семь сотрудников после прохождения соответствующей процедуры получили назначения. Они вновь работают", - отметил генерал.

За выполнением поручения министра следит специальная комиссия. Требования жесткие. Так, при росте 170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Теперь все стражи порядка, чтобы быть в форме, регулярно занимаются спортом. Они три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 километров и тренируются в спортивных залах.

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