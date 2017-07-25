﻿ В Москве госпитализирован Валдис Пельш

Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.

50-летний российский телеведущий Валдис Пельш госпитализирован. Артиста доставили в одну из лучших московских клиник.

Он почувствовал острую боль и обратился к медикам, передает Life.

Ему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Стоит отметить, что Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».