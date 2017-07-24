﻿ Стало известно в каких городах России наиболее распространен ВИЧ

Стало известно в каких городах России наиболее распространен ВИЧ

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Стало известно в каких городах России наиболее распространен ВИЧ

По словам главы ведомства, печальный рейтинг возглавляют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала участникам форума "Территория смыслов" во Владимирской области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и СПИДом в России, пишет Life.

- Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят, - пояснила Попова.

Напомним, весной представители Балтийской ВИЧ-ассоциации назвали самую "ВИЧ-инфицированную" страну в Европе. Самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе зарегистрирован в Латвии.

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