﻿ Стало известно в каких городах России наиболее распространен ВИЧ

По словам главы ведомства, печальный рейтинг возглавляют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала участникам форума "Территория смыслов" во Владимирской области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и СПИДом в России, пишет Life.

- Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят, - пояснила Попова.

Напомним, весной представители Балтийской ВИЧ-ассоциации назвали самую "ВИЧ-инфицированную" страну в Европе. Самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе зарегистрирован в Латвии.