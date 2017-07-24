﻿ ​Умерла ведущая программы «Доброе утро»

​Умерла ведущая программы «Доброе утро»

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​Умерла ведущая программы «Доброе утро»

В сообщении Первого канала говорится, что телеведущая Елена Миронова «долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее», передает ТАСС.

Телеведущая Первого канала Елена Миронова скончалась в Москве после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте телеканала.

«Не стало известной ведущей “Доброго утра” Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», - говорится в сообщении телеканала.

Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы «Время». «Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким», - говорится в сообщении телеканала.

О месте и времени проведения прощания с Еленой Мироновой станет известно позже.

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