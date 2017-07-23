﻿ В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы

В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы

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В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы

По «сугробам» с трудом пробираются прохожие.

Выпавший град образовал сугробы в Петербурге, сообщает lenta.ru.

В некоторых районах Санкт-Петербурга прошел ливень и град. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На опубликованном видео запечатлен плотный покров из градин, по «сугробам» с трудом пробираются прохожие.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя sulizok
sulizok
Случись подобное в каком-нить Вашингтоне,ответ  был бы ясен сходу-  Россия со своим новым оружием.Вообще в этом году с погодой в там полный мутняк.Есть различные подозрения,но лучше промолчать))
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23.07.2017, 22:16
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