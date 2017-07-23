﻿ В Санкт-Петербурге выпавший град образовал сугробы

По «сугробам» с трудом пробираются прохожие.

Выпавший град образовал сугробы в Петербурге, сообщает lenta.ru.

В некоторых районах Санкт-Петербурга прошел ливень и град. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На опубликованном видео запечатлен плотный покров из градин, по «сугробам» с трудом пробираются прохожие.