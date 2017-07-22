﻿ Путин раскрыл свой псевдоним в разведшколе

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Президент России Владимир Путин признался, что не понимает, зачем скрываться в Интернете за псевдонимами, отметив, что если бы сам пользовался Интернетом, то был бы там под собственным именем, передает Interfax.ru

"На мой взгляд, это (нахождение в Интернете под собственным именем - ИФ) нормально было бы для всех. Зачем прятаться за какими-то псевдонимами?" - заявил он в ходе общения с учащимися образовательного центра для одаренных детей "Сириус".



"Мне кажется, что, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, то надо сказать, кому это принадлежит. Зачем прятаться за псевдонимами, мне не очень понятно", - сказал президент.



Путин рассказал, что когда он учился в разведшколе, у него был псевдоним "Платов". Вместе с тем глава государства отметил, что сейчас у него нет никакого псевдонима и, по его мнению, пользоваться им ему было бы нелепо.



"И никакого "ника" я бы себе, конечно, выбирать не стал, и (был бы - ИФ) под своим собственным именем", - добавил он.



Путин констатировал, сотрудники аппарата президента активно используют интернет, но сам он "практически" этим не пользуется.



"У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Инстаграма. Я думаю, как бы мне быстрее добраться до постели", - сказал Путин .



"Я знаю, что полно всяких аккаунтов, их около 5000, по-моему. Я не имею ни к одному из них никакого отношения", - отметил он.