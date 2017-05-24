На парковке в Новой Москве сгорели почти 30 машин

Основная версия - поджог.
Московская полиция выясняет причины пожара на открытой парковке в Новой Москве, где огонь повредил или полностью уничтожил 28 машин, передает телеканал НТВ.
Пожар на парковке вспыхнул в ночь на 24 мая. В ГУ МЧС по Москве ТАСС сообщили, что частично или полностью сгорели 28 машин на автопарковке логистической компании по адресу Новая Москва, деревня Саларьево, участок 34.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что машины сгорели на открытой площадке в поселке Московский. По его словам, в качестве основной версии рассматривается поджог.
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