На парковке в Новой Москве сгорели почти 30 машин

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На парковке в Новой Москве сгорели почти 30 машин

Основная версия - поджог.

Московская полиция выясняет причины пожара на открытой парковке в Новой Москве, где огонь повредил или полностью уничтожил 28 машин, передает телеканал НТВ.

Пожар на парковке вспыхнул в ночь на 24 мая. В ГУ МЧС по Москве ТАСС сообщили, что частично или полностью сгорели 28 машин на автопарковке логистической компании по адресу Новая Москва, деревня Саларьево, участок 34.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что машины сгорели на открытой площадке в поселке Московский. По его словам, в качестве основной версии рассматривается поджог.

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