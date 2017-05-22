6-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа, подражая мультгероям

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6-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа, подражая мультгероям

Девочка раскрыла зонт и выпрыгнула из окна.

Маленькая жительница кузбасского города Березовский выпрыгнула из окна четвертого этажа с раскрытым зонтом в руках. По одной из версий, девочка подражала героям мультфильмов, сообщает НТВ.ru.

Сотрудники полиции установили, что за ребенком присматривал дедушка. Мужчина ненадолго вышел из квартиры. Пока его не было, девочка раскрыла зонт и выпрыгнула из окна. Малышка получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы.

Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МВД, девочку еще не опросили, но, по основной версии, во время прыжка она подражала мультгероям. На земле рядом с ней был найден зонт. Проводится проверка.

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