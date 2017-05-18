В Москве задержали солиста «Би-2» с наркотиками

На московском стадионе «Открытие Арена» полицейские задержали вокалиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, передает РИА Новости со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли «косяк» с марихуаной», - рассказал собеседник агентства.

На стадионе проходил футбольный матч между столичным «Спартаком» и грозненским «Тереком».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.

В свою очередь, директор группы «Би-2» Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании. Он пояснил, что сейчас группа находится в отпуске.