В Московской многоэтажке украли мусоропровод

В одном из столичных домов произошла необычная кража. Злоумышленники похитили мусоропровод, оставив жильцам огромную дыру.

О казусном происшествии сообщил в своем Twitter-аккаунте житель Москвы Анатолий Капустин. Он написал, что жильцы его подъезда лишились мусоропровода, передает dni.ru.

По его словам, неизвестные злоумышленники оставили лишь остатки трубы около подъезда. Теперь в доме зияет огромная дыра с первого по 12-й этаж, а жителям некуда выбрасывать мусор. Однако преступление вызвало в Сети не столько сочувствие, сколько насмешки.

Напомним, необычная кража в декабре прошлого года произошла на Ставрополье. Там двое местных жителей украли у третьего 40 тысяч медицинских пиявок, находящихся в 14 пластиковых ведрах объемом по 15 литров. Жертва злоумышленников сообщила о пропаже в полицию. Ущерб от кражи кровососущих составил более миллиона рублей. В результате преступники были пойманы. В ходе обыска в домах подозреваемых похищенные пиявки были найдены.

Ранее в Москве грабители похитили зелень, укроп, петрушку и кинзу, на сумму в полмиллиона рублей. Они отобрали груз с зеленью у водителя, который доставлял товар на рынок.

Другой необычной кражей отличился житель Кемеровской области. В полицию обратилась пожилая женщина - заводчица морских свинок. В первый раз у нее из клетки пропали три свинки породы "розетка" и одна свинка "обыкновенная". Во второй раз пропала одна свинка. Подозрение сразу же пало на парня, приходившего в гости к сыну пенсионерки. Вор оказался ранее судимым наркоманом.