Украина заблокировала соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

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Украина заблокировала соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает ТАСС.

«Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также под санкции попала компания Яндекс и ряд ее сервисов.

Ранее Киев утвердил санкционный список физлиц, который состоит из 1228 человек. В него вошли некоторые депутаты Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда.

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