Московский уголовный розыск увольняет всех сотрудников

Стало известно, что представителей Московского уголовного розыска уже проинформировали о грядущих переменах, передает Лайф.ru.
Новый назначенный руководитель МУРа Александр Быненко принял решение о выводе всех оперативников уголовного розыска за штат. Увольнение коснётся также всех руководителей отделов и управлений, сообщает телеграм-канал Mash.
Об этом уже информировали сотрудников, со дня на день в управлении раздадут уведомления об увольнении. МУР планирует полностью реорганизовать отделы, объединив их между собой, а «лишние» оперативники будут уволены. Будут ли после реорганизации заводить обратно в штат сотрудников - неизвестно, возможно, всех переведут на контракт.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.