Московский уголовный розыск увольняет всех сотрудников

Стало известно, что представителей Московского уголовного розыска уже проинформировали о грядущих переменах, передает Лайф.ru.

Новый назначенный руководитель МУРа Александр Быненко принял решение о выводе всех оперативников уголовного розыска за штат. Увольнение коснётся также всех руководителей отделов и управлений, сообщает телеграм-канал Mash.

Об этом уже информировали сотрудников, со дня на день в управлении раздадут уведомления об увольнении. МУР планирует полностью реорганизовать отделы, объединив их между собой, а «лишние» оперативники будут уволены. Будут ли после реорганизации заводить обратно в штат сотрудников - неизвестно, возможно, всех переведут на контракт.