Красный полумесяц передал гумпомощь Кыргызстану

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Красный полумесяц передал гумпомощь Кыргызстану

Национальное общество Красного полумесяца Кыргызстана доставило груз гуманитарной помощи жителям Чон-Алайского района республики, оставшимся без крова в результате разрушительного землетрясения, передает РИА Новости.

Третьего мая на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение, достигавшее в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), магнитуда 6.6, энергетический класс K=14. Подземные толчки ощущались в Бишкеке, Алматы и Ташкенте. Следом за сильным толчком последовала серия афтершоков достигавших 5.5 балла в эпицентре. По данным правительства страны, в результате землетрясения разрушены около 520 домов, в том числе социальные объекты, еще около полутысячи нуждаются ремонте.

«Команда Красного полумесяца Киргизстана занимается распределением гуманитарной помощи для пострадавших семей в Чон-Алайском районе. Красный полумесяц в соответствии с договоренностью с МЧС КР предоставил для более 500 наиболее пострадавших семей непродовольственные запасы со своих складов в Баткенской и Ошской областях, - сообщила представитель пресс-службы общества Бегимай Асанова.

По ее словам, МЧС и министерство обороны страны предоставили благотворительной организации транспорт для доставки помощи. Пострадавшим семьям, а это около 3 тысяч человек, переданы одеяла, кухонные и гигиенические наборы, канистры для воды, постельное белье и т.д.

По данным МЧС, оставшиеся без крова жители Чон-Алайского района размещены в палаточном городке.

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