Президенты Казахстана, России и Турции обсудили итоги очередного раунда Астанинского процесса

В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине глава государства провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает Казинформ.

Президент Казахстана поприветствовал Председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием форума. Нурсултан Назарбаев провел беседы с президентом РФ В. Путиным и Президентом Турецкой Республики Р. Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинского процесса. Отмечая результаты Астанинского процесса, Р. Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве. Кроме того, глава государства обменялся приветствиями с Президентами Беларуси А. Лукашенко и Узбекистана Ш. Мирзиеевым, Премьер-Министрами Пакистана Н. Шарифом и Малайзии Н. Разаком, председателем Всемирного экономического форума К. Швабом.

Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН А. Гутеришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.