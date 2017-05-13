Еще один причастный к теракту в Петербурге кыргызстанец арестован

Басманный районный суд Москвы вчера арестовал гражданина Кыргызстана Мухаммадюсупа Эрматова - таксиста, у которого нашли бомбу, аналогичную той, что террорист-смертник 3 апреля взорвал в санкт-петербургском метро, передает ИА «24.kg».

Мухаммадюсуп Эрматов - этнический узбек, перебравшийся в Россию, как и большинство других фигурантов расследования, из Ошской области Кыргызстана.

Подозреваемого в терроризме и незаконном обороте оружия и взрывчатки Мухаммадюсупа Эрматова в суд доставили трое охранников. Оказавшись в металлическом боксе для подсудимых, повернулся спиной к залу.

Проживая в Санкт-Петербурге, он с братом Ибгаримжоном, также арестованным по делу о теракте, работал на стройках, а затем получил лицензию таксиста. Жил с шестью земляками в арендуемой квартире на Товарищеском проспекте. При их задержании в квартире нашли взрывное устройство в корпусе огнетушителя.

По данным экспертов, точно такую же бомбу Акборжон Джалилов взорвал в вагоне санкт-петербургского метро 3 апреля нынешнего года. Жертвами теракта стали 15 человек.

Подсудимый причастность к теракту отрицал, а его адвокат по назначению Дмитрий Лебедев отметил, что квартиру Эрматов снимал с другими людьми, и нет доказательств того, что взрывное устройство принадлежит именно ему.

Следователь, ходатайствовавший об аресте Мухаммадюсупа Эрматова, сообщил: бомбу в квартиру принес подозреваемый. Об этом следствие узнало от брата Мухаммадюсупа Ибгаримжона.

Адвокат, очевидно, намекая на то, что показания могли быть получены под давлением, сообщил, что Мухаммадюсупа Эрматова избили при задержании.

«Скажите, что за ссадина у вас на переносице? Вас били?» - спросил он. «Был нанесен один удар при задержании», - ответил подозреваемый.

По данным МВД Кыргызстана, братья Эрматовы, перебравшиеся в Россию еще в 2011 году, на учете как экстремисты не состояли.

Судья, изучив материалы, представленные следствием, нашла справку, в которой говорилось об отсутствии у подозреваемого видимых повреждений. Там же говорилось, что по состоянию здоровья он может содержаться в СИЗО.

Судья отправила очередного, уже одиннадцатого фигуранта громкого расследования в СИЗО, решив, что, оставаясь на свободе, он может скрыться и связаться со свидетелями и неустановленными сообщниками для «выработки единой позиции по делу».