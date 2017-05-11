Оползень в Кыргызстане накрыл 45 жилых домов

Оползень в Узгенском районе Ошской области накрыл жилые дома и повалил электростолбы, передает ИА «24.kg».
По ее данным МЧС Кыргызстана, 10 мая масса грунта, сошедшая между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского айыльного аймака, накрыла 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и 35 электростолбов, сельское кладбище и фундамент школы.
На территории охвата оползня расположены четыре соцобъекта и 61 жилой дом. Движение грунтовой массы находится под постоянным наблюдением, говорится в сообщении.
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