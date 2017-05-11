Оползень в Кыргызстане накрыл 45 жилых домов

Автор:
Оползень в Кыргызстане накрыл 45 жилых домов

Оползень в Узгенском районе Ошской области накрыл жилые дома и повалил электростолбы, передает ИА «24.kg».

По ее данным МЧС Кыргызстана, 10 мая масса грунта, сошедшая между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского айыльного аймака, накрыла 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и 35 электростолбов, сельское кладбище и фундамент школы.

На территории охвата оползня расположены четыре соцобъекта и 61 жилой дом. Движение грунтовой массы находится под постоянным наблюдением, говорится в сообщении.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.05.2017, 16:31
  
В Алматинской области сошел оползень 1
03.05.2017, 16:22
  
Глава Нацбанка Кыргызстана предложил легализовать марихуану для развития туризма 7
01.05.2017, 11:25
  
​В Кыргызстане сошел еще один оползень: Под землей осталось 10 домов
30.04.2017, 17:56
  
В Кыргызстане на месте схода оползня найдены тела двух девочек
29.04.2017, 18:06
  
30 апреля в Кыргызстане объявлен днем траура
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Украине депутат оказался владельцем 600 квартир
Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете 7
Москвичам запретят держать дома медведей и енотов 3
Налог на малодетных может появиться в России
Полиция в Киеве арестовала двух человек за баннер с георгиевскими лентами
Путин призвал лидеров стран СНГ бороться против искажения истории Великой Отечественной войны
В Баку 14-летний школьник на Porsche Cayenne насмерть сбил мать двоих детей
​Российские депутаты предложили запретить СМИ писать о самоубийствах
Организаторы "Евровидения" намерены наложить санкции на Украину и Россию
Глава Нацбанка Кыргызстана предложил легализовать марихуану для развития туризма 7
Loading...