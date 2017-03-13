Фото лысого Билана напугало поклонников

Популярный российский певец Дима Билан решил шокировать своих поклонников и побрился налысо. Соответствующие фото он опубликовал в своем Instagram, передает Topnews.ru.

На снимке певец стоит возле гардероба и выглядит довольно расстроенным. Дима оделся в серые тона и взялся руками за голову.

Фанаты певца разделились на два лагеря: одни написали множество положительных отзывов, другие же не оценили новый образ. Некоторые поклонники предположили, что Билан проспорил свою шевелюру, других же фото лысого Билана не на шутку встревожило.

Многие подписчики после публикации снимка заподозрили, что у Билана проблемы со здоровьем. Кто-то и вовсе предположил, что "новый образ" артиста - ни что иное, как последствия химиотерапии, вызванной тяжелой болезнью.

Между тем, музыкальный продюсер артиста Яна Рудковская прокомментировала, зачем Билан побрился наголо.

"Дима побрился для спецпроекта!" - заявила она.

Напомним, в последнее время внешний вид певца не может не вызывать беспокойства, так как он сильно похудел и в целом выглядит изможденным. Недавно слухи о болезни артиста подтвердились - медики обнаружили у Димы пять позвоночных грыж.